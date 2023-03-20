جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات يورو 2024

تعرف على جدول مباريات منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024 والمقرر لها في ألمانيا، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعد منتخب البرتغال، للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، والتي تستضيفها ألمانيا في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2024.

ويسعى المنتخب البرتغالي، لمصالحة جماهيره عقب تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، وخروجه المبكر من كأس العالم، ومن قبله في يورو 2020 من دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع، سنتعرف على ترتيب مجموعة منتخب البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2024 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة البرتغال في تصفيات أمم أوروبا 2024

يشارك المنتخب البرتغالي، في المجموعة العاشرة والأخيرة من التصفيات والتي تضم كل من البوسنة والهرسك، آيسلندا، لوكسمبورج، سلوفاكيا، بالإضافة إلى ليشتنشتاين

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 آيسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لوكسمبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 5 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ليشتنشتاين 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرتغال في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة.

جدول مباريات البرتغال في تصفيات يورو 2024