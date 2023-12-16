جدول مباريات وترتيب مجموعة البرازيل في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب البرازيل في كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية..

من أجل التعافي من بعض الإخفاقات التي أصابت السيليساو في السنوات الأخيرة، يسعى كبار العالم إلى تحقيق لقب هام سيزيح الكثير من الأعباء عن المنتخب الأكثر تتويجًا بكأس العالم.

البرازيل تسعى للانتقام من الأرجنتين والحصول على لقب جديد يقربها من السجل التاريخي للتانجو، خصوصًا في ظل الوضعية المترنحة للسامبا في الآونة الأخيرة.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024، وترتيب "السيليساو" في المجموعة.

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جدول مباريات ومجموعات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

ما نظام كوبا أمريكا 2024؟

يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يتلاقى متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

يتلاقى الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ثم يتلاقى الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 14 يوليو 2024.

لكن قبل النهائي، سيتلاقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم 13 يوليو 2024.

ما القنوات الناقلة لمباريات البرازيل في كوبا أمريكا 2024؟

من المقرر أن يتم نقل مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحاصلة على حقوق بث أعرق بطولة على صعيد المنتخبات في تاريخ كرة القدم.

جدول مباريات البرازيل في كوبا أمريكا 2024 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب البرازيل - الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف الإثنين 24 يونيو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - سوفي باراجواي - البرازيل الجمعة 28 يونيو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - أليجيانت البرازيل - كولومبيا الثلاثاء 2 يوليو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - ليفايز

ترتيب مجموعة البرازيل في كوبا أمريكا 2024