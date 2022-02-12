Copy of جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، لمتابعة النسخة الاستثنائية من كأس العالم والتي تستضيفها قطر، والتي من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والحماس.
وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم منافسات دور المجموعات من المونديال، للتعرف على الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريق إلى النهائي المرتقب.
وبطبيعة الحال بداية الوصول إلى اللقب الغالي، ستكون من دور المجموعات، الذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة، خاصة مع وجود العديد من المنتخبات القوية ستتنافس في مجموعة واحدة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور مجموعات كأس العالم 2022.
ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟
تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.
ترتيب مجموعات كأس العالم 2022:
المجموعة الأولى:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
|هولندا
|3
|2
|1
0
|5
|1
+4
|7
2
|السنغال
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
3
|الإكوادور
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
4
قطر
|3
0
0
|3
|1
|7
|-6
0
المجموعة الثانية:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
إنجلترا
|3
|2
|1
0
|9
|2
|+7
|7
2
|الولايات المتحدة
|3
1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
3
إيران
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|4
|ويلز
|3
0
|1
|2
1
|6
|-5
1
المجموعة الثالثة:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
|الأرجنتين
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
2
|بولندا
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
3
|المكسيك
|3
|1
|1
1
|2
|3
-1
|4
4
|السعودية
|3
|1
|0
|2
|3
|5
-2
|3
المجموعة الرابعة:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
|فرنسا
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|+3
|6
2
|أستراليا
|3
|2
0
|1
|3
|4
|-1
|6
3
|تونس
|3
|1
|1
1
1
|1
0
|4
4
|الدنمارك
|3
0
|1
|2
|1
|3
-2
|1
المجموعة الخامسة:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
|اليابان
|3
|2
0
1
|4
|3
|+1
|6
2
|إسبانيا
|3
|1
1
1
|9
|3
|+6
|4
3
|ألمانيا
|3
1
1
|1
|6
|5
|+1
4
4
|كوستاريكا
|3
1
0
|2
|3
|11
|-8
3
المجموعة السادسة:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
|المغرب
|3
2
|1
0
4
1
+3
|7
2
|كرواتيا
|3
1
|2
0
4
1
+3
|5
3
|بلجيكا
3
1
1
1
1
2
-1
4
4
|كندا
3
0
0
3
2
7
-5
0
المجموعة السابعة:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
البرازيل
3
|2
0
1
|3
1
|+2
|6
2
|سويسرا
|3
|2
0
1
|4
3
|+1
|6
3
|الكاميرون
|3
1
1
|1
4
|4
|0
4
4
|صربيا
|3
0
1
|2
5
|8
|-3
1
المجموعة الثامنة:
الترتيب
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
البرتغال
|3
|2
0
1
|6
|4
|+2
|6
2
|كوريا الجنوبية
|3
1
|1
1
4
4
0
|4
3
أوروجواي
|3
1
|1
1
2
2
0
|4
4
|غانا
|3
1
0
|2
|5
|7
|-2
3
جدول مباريات كأس العالم 2022 - دور المجموعات
الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
قطر - الإكوادور
الأحد 20 نوفمبر 2022،
|2-0
استاد البيت
إنجلترا - إيران
الإثنين 21 نوفمبر 2022،
|2-6
استاد خليفة الدولي
السنغال - هولندا
الإثنين 21 نوفمبر 2022،
|2-0
استاد الثمامة
الولايات المتحدة - ويلز
الإثنين 21 نوفمبر 2022،
1-1
استاد أحمد بن علي
الأرجنتين - السعودية
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
2-1
استاد لوسيل
الدنمارك - تونس
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
0-0
استاد المدينة التعليمية
المكسيك - بولندا
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
0-0
استاد 974
فرنسا - أستراليا
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،
1-4
استاد الجنوب
المغرب - كرواتيا
الأربعاء 23 نوفمبر 2022،
0-0
استاد الثمامة
ألمانيا - اليابان
الأربعاء 23 نوفمبر 2022،
2-1
استاد خليفة الدولي
إسبانيا - كوستاريكا
الأربعاء 23 نوفمبر 2022،
0-7
استاد الثمامة
بلجيكا - كندا
الأربعاء 22 نوفمبر 2022،
0-1
استاد أحمد بن علي
سويسرا - الكاميرون
الخميس 23 نوفمبر 2022،
|0-1
استاد الجنوب
أوروجواي- كوريا الجنوبية
الخميس 23 نوفمبر 2022،
|0-0
استاد المدينة التعليمية
البرتغال - غانا
الخميس 23 نوفمبر 2022،
|2-3
استاد 974
البرازيل - صربيا
الخميس 23 نوفمبر 2022،
|0-2
استاد لوسيل
الجولة الثانية:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
ويلز - إيران
الجمعة 25 نوفمبر 2022،
2-0
استاد أحمد بن علي
قطر - السنغال
الجمعة 25 نوفمبر 2022،
3-1
استاد الثمامة
هولندا - الإكوادور
الجمعة 25 نوفمبر 2022،
1-1
استاد خليفة الدولي
إنجلترا - الولايات المتحدة
الجمعة 25 نوفمبر 2022،
0-0
استاد البيت
تونس - أستراليا
السبت 26 نوفمبر 2022،
1-0
استاد الجنوب
بولندا - السعودية
السبت 26 نوفمبر 2022،
0-2
استاد المدينة التعليمية
فرنسا - الدنمارك
السبت 26 نوفمبر 2022،
1-2
استاد 974
الأرجنتين - المكسيك
السبت 26 نوفمبر 2022،
0-2
استاد لوسيل
اليابان - كوستاريكا
الأحد 27 نوفمبر 2022،
1-0
استاد أحمد بن علي
بلجيكا - المغرب
الأحد 27 نوفمبر 2022،
2-0
استاد الثمامة
كرواتيا - كندا
الأحد 27 نوفمبر 2022،
1-4
استاد خليفة الدولي
إسبانيا - ألمانيا
الأحد 27 نوفمبر 2022،
1-1
استاد البيت
الكاميرون - صربيا
الإثنين 28 نوفمبر 2022،
3-3
استاد الجنوب
كوريا الجنوبية - غانا
الإثنين 28 نوفمبر 2022،
2-3
استاد المدينة التعليمية
البرازيل - سويسرا
الإثنين 28 نوفمبر 2022،
0-1
استاد 974
البرتغال - أوروجواي
الإثنين 28 نوفمبر 2022،
0-2
استاد لوسيل
الجولة الثالثة:
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
الإكوادور - السنغال
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،
2-1
استاد خليفة الدولي
هولندا - قطر
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،
0-2
استاد البيت
ويلز - إنجلترا
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،
3-0
استاد أحمد بن علي
إيران - الولايات المتحدة
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،
1-0
استاد الثمامة
أستراليا - الدنمارك
الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
0-1
استاد الجنوب
تونس - فرنسا
الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
0-1
استاد المدينة التعليمية
بولندا - الأرجنتين
الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
|0-2
استاد 974
السعودية - المكسيك
الأربعاء 30 نوفمبر 2022،
|1-2
استاد لوسيل
كرواتيا - بلجيكا
الخميس 1 ديسمبر 2022،
0-0
استاد أحمد بن علي
كندا - المغرب
الخميس 1 ديسمبر 2022،
2-1
استاد الثمامة
اليابان - إسبانيا
الخميس 1 ديسمبر 2022،
1-2
استاد خليفة الدولي
كوستاريكا - ألمانيا
الخميس 1 ديسمبر 2022،
4-2
استاد البيت
غانا - أوروجواي
الجمعة 2 ديسمبر 2022،
2-0
استاد الجنوب
كوريا الجنوبية - البرتغال
الجمعة 2 ديسمبر 2022،
1-2
استاد المدينة التعليمية
صربيا - سويسرا
الجمعة 2 ديسمبر 2022،
3-2
استاد 974
الكاميرون - البرازيل
الجمعة 2 ديسمبر 2022،
0-1
استاد لوسيل