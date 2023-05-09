جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نصف النهائي من منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة.

دخلت بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23 مرحلتها الأخيرة، حيث دخلنا بالفعل إلى مرحلة الحسم في البطولة، بعدما تعرفنا على الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.

النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتميز بتواجد ثلاثة أندية عربية في المربع الذهبي، وهي الأمر الذي لم يعد غريبًا في ظل السيطرة العربية على اللقب في آخر ست نسخ من البطولة.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، أبرزها بالطبع المواجهة الكلاسيكية التي ستجمع بين الأهلي المصري والترجي التونسي، فيما سيكون الوداد المغربي، حامل اللقب، على موعد مع اختبار صعب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022-23 - نصف النهائي

القرعة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 لمباريات ربع ونصف النهائي أسفرت عن مواجهتين قويتين، والتي جاءت كما يلي..

المباراة موعد / نتيجة الذهاب موعد / نتيجة الإياب النتيجة الترجي - الأهلي الجمعة 12 مايو 2023،

22:00 مصر والسعودية الجمعة 19 مايو 2023،

22:00 مصر والسعودية - الوداد - صن داونز السبت 13 مايو 2023،

22:00 مصر والسعودية السبت 20 مايو 2023،

16:00 مصر والسعودية -

*مباراة الذهاب تقام على ملعب الفريق المذكور أولًا

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا؟

ينقل دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 4.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

تقام مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022-23 خلال شهر مايو الجاري.

وتقام مباريات الذهاب يومي الجمعة والسبت 12 و13 مايو 2023، أما مباريات إياب نصف النهائي، فتقام يومي الجمعة والسبت 19 و20 مايو 2023.