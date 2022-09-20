جدول مباريات منتخب مصر في سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

يقيم منتخب مصر معسكر خلال التوقف الدولي في سبتمبر 2022، وذللك تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا.
فشل الفراعنة في الوصول لكأس العالم 2022، وبعد رحيل كيروش تولى إيهاب جلال قيادة الفريق وخاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2023، لكنه أقيل بعد الخسارة من إثيوبيا.
رغم عدم وجود مواعيد هامة للمنتخب في الأشهر القادمة، إلا أن المعسكر الحالي هامًا بالنسبة للفراعنة، وذلك لوقوف المدرب الجديد على حالة المنتخب.
وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات منتخب مصر في التوقف الدولي بسبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات منتخب مصر في سبتمبر 2022
سيخوض منتخب مصر وديتين في التوقف الدولي الحالي، الأولى ستكون ضد منتخب النيجر يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، أما الثانية فستجمع الفراعنة بليبيريا يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.
وتقام المباراتين في ستاد برج العرب، وتنطلق صافرتيهما في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في سبتمبر 2022؟
تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر الودية حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراتين على شاشتها.
أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
مصر - النيجر
الجمعة 23 سبتمبر 2022،
ON TIME SPORT 1
ستاد برج العرب
مصر - ليبيريا
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،
ON TIME SPORT 1
ستاد برج العرب
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