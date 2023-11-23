تعرف على جدول مباريات ملحق تصفيات يورو 2024، والقنوات الناقلة لمباريات المسارات الثلاثة..

أجريت ظهر الخميس 23 نوفمبر 2023 قرعة ملحق التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 24"، حيث تعرف 12 منتخبًا بالفعل على الطريق نحو الفرصة الأخيرة لحجز 3 مقاعد في البطولة التي تستضيفها ألمانيا.

وبعد أن تعرفنا بالفعل على المنتخبات التي ستخوض الملحق الأخير المؤهل إلى يورو 2024، حان الوقت للتعرف على جدول المباريات الخاص بالمسارات المؤهلة إلى البطولة التي تقام في ألمانيا منتصف العام القادم.

جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

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ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ملحق يورو 2024؟

حتى الآن تأهلت الفرق التالية إلى ملحق أمم أوروبا يورو 2024:-

الفرق المتأهلة إلى ملحق أمم أوروبا يورو 2024 المسار الأول بولندا ويلز فنلندا إستونيا المسار الثاني إسرائيل البوسنة والهرسك أوكرانيا أيسلندا المسار الثالث جورجيا اليونان كازاخستان لوكسمبورج

نتيجة قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

تقام مباراة نصف النهائي على ملعب المنتخب المذكور أولًا، فيما يقام النهائي الخاص بكل مسار على ملعب المنتخب الفائز من نصف النهائي الأول.

المسار نصف النهائي الأول نصف النهائي الثاني الأول ويلز - فنلندا بولندا - إستونيا الثاني البوسنة والهرسك - أوكرانيا إسرائيل - أيسلندا الثالث جورجيا - لوكسمبورج اليونان -كازاخستان

جدول مباريات ملحق تصفيات يورو 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب بولندا - إستونيا الخميس 21 مارس 2024 - لم يحدد ويلز - فنلندا الخميس 21 مارس 2024 - كارديف سيتي إسرائيل - أيسلندا الخميس 21 مارس 2024 - لم يحدد البوسنة والهرسك - أوكرانيا الخميس 21 مارس 2024 - بيلينو بولي جورجيا - لوكسمبورج الخميس 21 مارس 2024 - لم يحدد اليونان - كازاخستان الخميس 21 مارس 2024 - لم يحدد الفائز من ويلز - فنلندا ضد الفائز من بولندا - إستونيا الثلاثاء 26 مارس 2024 - ملعب الفائز من المواجهة المذكورة أولًا الفائز من البوسنة والهرسك - أوكرانيا ضد الفائز من إسرائيل - أيسلندا الثلاثاء 26 مارس 2024 - ملعب الفائز من المواجهة المذكورة أولًا الفائز من جورجيا - لوكسمبورج ضد الفائز من اليونان - كازاخستان الثلاثاء 26 مارس 2024 ملعب الفائز من المواجهة المذكورة أولًا

ما هي القنوات الناقلة لملحق تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات ملحق تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس، التي تملك حقوق بث بطولة أمم أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما هو موعد مباريات ملحق تصفيات يورو 2024؟

تنقسم فرق ملحق تصفيات يورو 2024 إلى 3 مسارات، كل مسار يتم فيه خوض دور نصف نهائي ونهائي بالتوازي وفي نفس التوقيت.

الفائزون بالمركز الأول في المسارات الثلاثة يكملون عقد المتأهلين إلى يورو 2024.

ستبدأ مباريات المسارات الأول والثاني والثالث يوم 21 مارس 2024 على أن ينتهي الملحق في 26 مارس 2024 بخوض نهائي كل مسار..