اتهام خطير .. "نسخة وحيدة من كأس العالم للأندية كانت عادلة"

سُحبت يوم أمس قُرعة كأس العالم للأندية 2021 التي ستُقام في قطر خلال فبراير القادم، وسيُمثل العرب فيها الهلال السعودي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي.

الناقد الرياضي محمد الدويش اتهم البطولة بأنها ظالمة، موضحًا أن نسخة وحيدة منها فقط كانت عادلة مع جميع الأندية المشاركة.

ماذا قال الدويش عن كأس العالم للأندية، ولماذا يراها ظالمة؟

الصحفي السعودي يرى أن مشاركة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في البطولة بدءًا من نصف النهائي يُعد ظلمًا للأندية الأخرى المشاركة.

وقد أوضح خلال حسابه الرسمي عبر تويتر أن النسخة الأولى من مونديال الأندية التي أقيمت عام 2000 وشارك بها النصر السعودي هي التي كانت عادلة، لأن الأندية المشاركة جميعًا بدأت البطولة وقُسمت إلى مجموعتين.

إذ كتب "النسخة الوحيدة من كأس العالم للأندية التي كانت عادلة هي النسخة الأولى في البرازيل عام 2000 حيث قُسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين !".

النسخة الوحيدة من #كأس_العالم_للأندية التي كانت عادلة

هي النسخة الأولى في البرازيل عام 2000 حيث قُسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ! pic.twitter.com/F869QgoCaq — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 30, 2021

يُذكر أن الهلال سيُواجه الفائز من الجزيرة وأوكلاند سيتي في الدوري الثاني، وسيواجه حال فاز فريق تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي، فيما سيلعب الأهلي ضد مونتيري وبعدها حال تخطاه سيتوجب عليه اللعب ضد بالميراس في نصف النهائي.

متى موعد كأس العالم للأندية 2021؟

فيفا اعتاد إقامة كأس العالم للأندية في ديسمبر من كل عام، لكن توقف المنافسات الرياضية وضمنها مباريات كرة القدم بعد انتشار جائحة كورونا أدى لإزاحة البطولة لمدة شهرين للأمام لتُقام في فبراير من العام التالي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أمس رسميًا إقامة مونديال الأندية في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير 2022 في الإمارات، حيث ستجمع المباراة الأولى بين الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة مع أوكلاند سيتي المرشح من اتحاد أوقيانوسيا.

ويحمل بايرن ميونيخ الألماني لقب النسخة الأخيرة من مونديال الأندية، وقد ظفر الأهلي بالمركز الثالث بعد فوزه على بالميراس بركلات الجزاء الترجيحية.

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