جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

سيحاول ريال مدريد العودة لسابق عهده في دوري أبطال أوروبا التي حققها الموسم قبل الماضي، لكنه فوجئ بهزيمة مدوية الموسم الماضي من مانشستر سيتي جردته من لقبه.

ريال مدريد وقع في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي وأونيون برلين الألماني.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز الأفضل في أوروبا

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة الموعد الأولى 19–20 سبتمبر 2023 الثانية 3-4 أكتوبر 2023 الثالثة 24-25 أكتوبر 2023 الرابعة 7-8 نوفمبر 2023 الخامسة 28-29 نوفمبر 2023 السادسة 12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات من خلال خدمة البث المباشر الذي يمكنك أيضًا أن تتابعه عبر تطبيق TOD.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024