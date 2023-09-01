جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Federico Valverde Real Madrid Champions League trophy 2021-22Getty Images
دوري أبطال أوروباريال مدريد

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

سيحاول ريال مدريد العودة لسابق عهده في دوري أبطال أوروبا التي حققها الموسم قبل الماضي، لكنه فوجئ بهزيمة مدوية الموسم الماضي من مانشستر سيتي جردته من لقبه.

ريال مدريد وقع في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلًا من نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي وأونيون برلين الألماني.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز الأفضل في أوروبا

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة

الموعد

الأولى

19–20 سبتمبر 2023

الثانية

3-4 أكتوبر 2023

الثالثة

24-25 أكتوبر 2023

الرابعة

7-8 نوفمبر 2023

الخامسة

28-29 نوفمبر 2023

السادسة

12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

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مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024


المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

نابولي

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ريال مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

3

سبورتنج براجا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

أونيون برلين

0

0

0

0

0

0

0

0

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