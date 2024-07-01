دخلنا مرحلة الحسم في بطولة كوبا أمريكا 2024، ومع اقترابنا من دخول مرحلة ربع النهائي، يزداد الحماس والإثارة خاصة مع بداية تحديد ملامح المربع الذهبي.
وسنكون على موعد مع العديد من المباريات القوية والممتعة في ربع النهائي، وستكون البداية من مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام الإكوادور، في رحلة التانجو للحفاظ على اللقب.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.
ما موعد ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟
من المنتظر أن تبدأ مباريات ربع نهائي البطولة، بداية من يوم الجمعة 5 يوليو، بمباراة الأرجنتين والإكوادور.
|البداية
|النهاية
|الجمعة 5 يوليو 2024
|الأحد 7 يوليو 2024
ما القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2024؟
اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا
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جدول مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024:
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الأرجنتين - الإكوادور
|الجمعة 5 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر
|-
|إن آر جاي
|فنزويلا - كندا
|السبت 6 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر
|-
|آيه تي أند تي
|متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة
|الأحد 7 يوليو 2024
01:00 السعودية ومصر
|-
|أليجانت
|متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة
|الأحد 7 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر
|-
|ستايت فارم