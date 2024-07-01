تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

دخلنا مرحلة الحسم في بطولة كوبا أمريكا 2024، ومع اقترابنا من دخول مرحلة ربع النهائي، يزداد الحماس والإثارة خاصة مع بداية تحديد ملامح المربع الذهبي.

وسنكون على موعد مع العديد من المباريات القوية والممتعة في ربع النهائي، وستكون البداية من مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام الإكوادور، في رحلة التانجو للحفاظ على اللقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

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ما موعد ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات ربع نهائي البطولة، بداية من يوم الجمعة 5 يوليو، بمباراة الأرجنتين والإكوادور.

البداية النهاية الجمعة 5 يوليو 2024 الأحد 7 يوليو 2024

ما القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2024؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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جدول مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024: