جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ربع النهائي من منافسات موسم 2023-24 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة...

كما هي العادة، تتواصل الإثارة في دوري أبطال أوروبا، ونسخة 2023-24 من البطولة ليست استثناءً بالتأكيد، حيث دخلنا بالفعل إلى مرحلة الحسم في البطولة، بعدما تعرفنا على الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، تشهد وجود ثلاثة فرق من إسبانيا في ربع النهائي، وكذلك فريقين من إنجلترا وألمانيا، وفريق واحد من فرنسا، كما ودعت الفرق الإيطالية المسابقة من دور الـ 16، على عكس الموسم الماضي.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، أبرزها بالطبع تكرار مواجهة متكررة في السنوات الماضية بين ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-24 - ربع النهائي

القرعة التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة 15 مارس 2024 أسفرت عن عدد من المواجهات النارية، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.

المباراة موعد الذهاب / النتيجة موعد الإياب - النتيجة النتيجة آرسنال - بايرن ميونخ الثلاثاء 9 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الأربعاء 17 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند الأربعاء 10 أبريل 2024، 21:00 مصر، 22:00 السعودية الثلاثاء 16 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ريال مدريد - مانشستر سيتي الثلاثاء 9 أبريل 2024، 21:00 مصر، 22:00 السعودية الأربعاء 17 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - باريس سان جيرمان - برشلونة الأربعاء 10 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الثلاثاء 16 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية -

ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

ما موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24؟

تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-24 خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 أبريل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.