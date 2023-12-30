جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات.

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023-2024 لمنطقتي غرب وشرق القارة، والتي تتنافس فيها خمسة أندية عربية على التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا لم يتغير، حيث تقام منافسات البطولة بين مجموعتين، الأولى تضم أندية شرق القارة، وتضم المجموعة الثانية أندية غرب القارة، على أن يصل إلى النهائي فريق من كل منطقة.

ونتعرف في التقرير التالي عبر "جول.كوم" على جدول مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2024؟

شارك في دور المجموعات من هذه النسخة 40 فريقاً تم توزيعهم على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ 16 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 - مجموعات الغرب

المجموعة البطل أفضل وصيف الأولى العين الإماراتي الفيحاء السعودي الثانية ناساف الأوزبكي - الثالثة الاتحاد السعودي سباهان أصفهان الإيراني الرابعة الهلال السعودي نافباخور الأوزبكي الخامسة النصر السعودي -

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 - مجموعات الشرق

المجموعة البطل أفضل وصيف السادسة بانكوك يونايتد التايلندي جونبك هيونداي الكوري السابعة يوكوهاما مارينوس الياباني شاندونج لونينج الصيني الثامنة فنتفوريت كوفو الياباني - التاسعة كاوازاكي فرونتال الياباني أولسان هيونداي الياباني العاشرة بوهانج ستيلرز الكوري -

مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الغرب

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب النتيجة ن اساف - العين 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 - الفيحاء - النصر 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 - أصفهان - الهلال 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 - نافباخور - الاتحاد 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 -

مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الشرق

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب النتيجة جونبك هيونداي - بوهانج ستيلرز 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 - أولسان هيونداي - فنتفوريت كوفو 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 - شاندونج لونينج - كاوازاكي فرونتال 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 - بانكوك يونايتد - يوكوهاما مارينوس 12-14 فبراير 2024 19-21 فبراير 2024 -

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كما يمكن مشاهدة المباريات في الإمارات عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، أما بالنسبة لباقي الدول العربية فيمكن متابعتها عبر قنوات beIN Sports AFC.

ما موعد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يقام دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين يومي 12 و14 فبراير 2024، وذلك فيما يتعلق بمباريات الذهاب.