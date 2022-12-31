جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة للمواجهات؟

إنها البطولة المفضلة لبرشلونة، كأس ملك إسبانيا، والتي حققها النادي الكتالوني أكثر من أي نادٍ آخر في بلاد الماتادور، 31 مناسبة آخرها في 2021 بآخر ألقاب ليونيل ميسي بقميص البلوجرانا.

برشلونة يبدأ رحلة جديدة يسعى فيها لاستعادة اللقب بعد الخروج المبكر الموسم الماضي أمام أتلتيك بيلباو من ثمن النهائي، وهو اللقب الذي حققه ريال بيتيس.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2023، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

جيل جديد وعملية إحلال وتجديد شاملة في برشلونة هذه السنة، يجعل تحقيق الكأس بمثابة انطلاقة لهم نحو إعادة الأيام الخوالي للبرسا والمفقودة منذ سنوات بفعل الإدارة الضعيفة للرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا رحلة برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2022-23، وما هي القنوات الناقلة للمواجهات؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد VIP.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا 2023 SSC

شاهد VIP

جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2022-23

تم إعفاء برشلونة من المشاركة في دور الـ64، وسيبدأ مشاركاته هذه المرة من دور الـ32 بسبب المشاركة في السوبر الإسباني.

أسقطت القرعة برشلونة أمام فريق إنتر سيتي.