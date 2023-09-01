جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

سيحاول برشلونة تقديم مستوى جيد في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة نسبيًا قياسًا للمواسم الماضية.

برشلونة يقع في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

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نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز الأفضل في أوروبا

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة الموعد الأولى 19–20 سبتمبر 2023 الثانية 3-4 أكتوبر 2023 الثالثة 24-25 أكتوبر 2023 الرابعة 7-8 نوفمبر 2023 الخامسة 28-29 نوفمبر 2023 السادسة 12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

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مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024