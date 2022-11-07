جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي لنسخة 2022-22 ، القنوات الناقلة وموعد لقاءات الذهاب والإياب

استمرت معاناة برشلونة الإسباني على الصعيد الأوروبي، بعد أن فشل العملاق الكتالوني في التأهل إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، ليتواجد الفريق في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.

حقق البلوجرانا انتصارين فقط على حساب فيكتوريا بلزن في مجموعته بدوري أبطال أوروبا والتي ضمت الفريق التشيكي بجانب كلًا من بايرن ميونخ وإنتر، ليتواجد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ورغم تألق برشلونة في النسخة الماضية في الدوري الأوروبي والفوز على نابولي في ملحق دور الـ 16 ثم إقصاء جلطة سراي، لكنّه ودّع من ربع النهائي على يد فرانكفورت والذي حقق اللقب في نهاية الموسم.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي، وموعد مباريات الذهاب والإياب.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، والقنوات الناقلة

جدول مباريات برشلونة في الدوري الأوروبي 2022-23 - الملحق

أوقعت قرعة دور المحلق من الدوري الأوروبي فريق برشلونة في مواجهة صعبة للغاية ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - مانشستر يونايتد الخميس 16 فبراير 2023،

19:45 مصر، 20:45 السعودية سبوتيفاي كامب نو مانشستر يونايتد - برشلونة الخميس 23 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أولد ترافورد

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي 2023؟

يُنقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium1، بالإضافة إلى باقي باقة قنوات بي إن سبورت لإقامة أكثر من مباراة في نفس التوقيت.

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