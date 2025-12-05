تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، حيث نتابع الجولة الثانية من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب الكويت أمام الأردن، والبحرين مع الجزائر، والسودان أمام العراق، وفي ختام المواجهات سيواجه منتخب مصر نظيره الإمارات.

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب بورنموث مع تشيلسي، ومانشستر سيتي مع سندرلاند، وليدز يونايتد يواجه ليفربول، وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة امام ريال بيتيس، ومواجهة من العيار الثقيل بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي من خلال تطبيق "Apple TV".

جدول مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 "06-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الكويت - الأردن14:00 السعودية، 15:00 الإماراتbeIN SPORTS HDحسن العيدروس
الكأس-
-
عمان الرياضيةأحمد العجمي
الشارقة الرياضيةسالم السالمي
دبي الرياضية 1محمد البدواوي
stc tv
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
شاشاعلي دراج
البحرين - الجزائر16:30 السعودية، 17:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعلي محمد علي
الكأس-
-
الشارقة الرياضيةمحمد سليمان
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
عمان الرياضية‏راشد الشيذاني
شاشاهاني الشهري
السودان - العراق19:00 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS HDمحمد بركات
الكأس 
 
عمان الرياضيةيونس الرواحي
الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1أحمد الشحي
stc tv
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
شاشامحمد حسين
الإمارات - مصر21:30 السعودية، 22:30 الإماراتbeIN SPORTS HDعصام الشوالي
MBC مصرمدحت شلبي
الكأس-
-
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
عمان الرياضيةصلاح الحمداني
شاشاهاني الشهري

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستون فيلا - آرسنال15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDأحمد البلوشي
مانشستر سيتي - سندرلاند18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDجواد بدة
بورنموث - تشيلسي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمحمد المبروكي
إيفرتون - نوتينجهام فورست18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمنتصر الأزهري
نيوكاسل - بيرنلي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد فؤاد
توتنهام - برينتفورد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDعبدالله الغامدي
ليدز - ليفربول20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فياريال - خيتافي16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDنوفل باشي
ألافيس - ريال سوسييداد18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDمصطفى العلوان
ريال بيتيس - برشلونة20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDحفيظ دراجي
أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDأحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ساسولو - فيورنتينا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
STARZPLAY
إنتر - كومو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
STARZPLAY
هيلاس فيرونا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv
STARZPLAY

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوجسبورج - باير ليفركوزن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدعصام عبده
كولن - سانت بيولي17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
هايدنهايم - فرايبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
فولفسبورج - يونيون برلين17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
شتوتجارت - بايرن ميونخ17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
MBC أكشن
لايبزيج - فرانكفورت20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهدفهد عريشي
MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نانت - لانس19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 8 HDمحمد نضال
تولوز - ستراسبورج21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد السعدي
باريس سان جيرمان - رين23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعامر الخوذيري

الدوري الأمريكي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - فانكوفر22:30 السعودية، 23:30 الإماراتApple TV

الدوري المصري - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بتروجيت - بيراميدز20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1

طالع الجدول بالكامل من هنا

