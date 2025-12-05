جدول مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، حيث نتابع الجولة الثانية من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها منتخب الكويت أمام الأردن، والبحرين مع الجزائر، والسودان أمام العراق، وفي ختام المواجهات سيواجه منتخب مصر نظيره الإمارات.

وتنطلق مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب بورنموث مع تشيلسي، ومانشستر سيتي مع سندرلاند، وليدز يونايتد يواجه ليفربول، وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة امام ريال بيتيس، ومواجهة من العيار الثقيل بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد"، ويمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي من خلال تطبيق "Apple TV".

جدول مباريات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 "06-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الكويت - الأردن 14:00 السعودية، 15:00 الإمارات beIN SPORTS HD حسن العيدروس الكأس - - عمان الرياضية أحمد العجمي الشارقة الرياضية سالم السالمي دبي الرياضية 1 محمد البدواوي stc tv الكويت الرياضية جعفر الصليح شاشا علي دراج البحرين - الجزائر 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات beIN SPORTS HD علي محمد علي الكأس - - الشارقة الرياضية محمد سليمان دبي الرياضية 1 حماد العنزي stc tv الكويت الرياضية محمد النحوي عمان الرياضية ‏راشد الشيذاني شاشا هاني الشهري السودان - العراق 19:00 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS HD محمد بركات الكأس عمان الرياضية يونس الرواحي الشارقة الرياضية محمد الهنائي دبي الرياضية 1 أحمد الشحي stc tv الكويت الرياضية إبراهيم الهشال شاشا محمد حسين الإمارات - مصر 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات beIN SPORTS HD عصام الشوالي MBC مصر مدحت شلبي الكأس - - الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 عبدالحميد الجسمي stc tv الكويت الرياضية راشد الدوسري عمان الرياضية صلاح الحمداني شاشا هاني الشهري

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - آرسنال 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD أحمد البلوشي مانشستر سيتي - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD جواد بدة بورنموث - تشيلسي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD محمد المبروكي إيفرتون - نوتينجهام فورست 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD منتصر الأزهري نيوكاسل - بيرنلي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد فؤاد توتنهام - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD عبدالله الغامدي ليدز - ليفربول 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فياريال - خيتافي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD نوفل باشي ألافيس - ريال سوسييداد 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 6 HD مصطفى العلوان ريال بيتيس - برشلونة 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 2 HD حفيظ دراجي أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساسولو - فيورنتينا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv STARZPLAY إنتر - كومو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv STARZPLAY هيلاس فيرونا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv STARZPLAY

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوجسبورج - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عصام عبده كولن - سانت بيولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - هايدنهايم - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - فولفسبورج - يونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - شتوتجارت - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة MBC أكشن لايبزيج - فرانكفورت 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد فهد عريشي MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نانت - لانس 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 8 HD محمد نضال تولوز - ستراسبورج 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد السعدي باريس سان جيرمان - رين 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عامر الخوذيري

الدوري الأمريكي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة إنتر ميامي - فانكوفر 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات Apple TV

الدوري المصري - الجولة العاشرة