جدول مباريات اليوم السبت 4 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عدد هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم السبت 4 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، على المستوى الأوروبي والعالمي.

البداية ستكون من منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تشهد مساء السبت 7 مباريات دفعة واحدة.

ويأتي على رأس هذه المباريات مباراة إيطاليا وألمانيا، وإنجلترا والمجر.

وعلى المستوى الإفريقي، تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث تقام عدد من المباريات القوية وعلى رأسها مباراة الجزائر وأوغندا، وقمة عربية بين السودان وموريتانيا.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 4 يونيو 2022 "04-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا - أيرلندا 15:00 مصر، 16:00 السعودية غير مذاعة عربيًا المجر - إنجلترا 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا فنلندا - البوسنة والهرسك 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا ليتوانيا - لوكسمبورج 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا إيطاليا - ألمانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا الجبل الأسود - رومانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا تركيا - جزر فارو 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

المباراة الموعد القناة الناقلة ناميبيا - بوروندي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports الكونغو - الجابون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports جامبيا - جنوب السودان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports الكاميورن - كينيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports السنغال - بنين 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports موريتانيا - السودان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports الجزائر - أوغندا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports

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