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جدول مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجنون في دوري روشن السعودي بجانب مواجهات هامة للغاية في أوروبا.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي هي بمواجهة النصر والخليج، بالإضافة إلى كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

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ولا يجب تجاهل مباريات الدوري الإنجليزي ومواجهات قوية لآرسنال ونيوكاسل.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 حيث نتابع المباريات المثيرة وجنون السبت الكروي.

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جدول مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 "04-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أبها - الأخدود18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
النصر - الخليج21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
الاتفاق - الرائد21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
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الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوساسونا - جيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD
ريال بيتيس - ريال مايوركا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3 HD
سيلتا فيجو - إشبيلية19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3 HD
ريال سوسييداد - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - مانشستر يونايتد14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD
مانشستر سيتي - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD
إيفرتون - برايتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD
برينتفورد - وست هام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
نيوكاسل - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ساليرنيتانا - نابولي16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
أتالانتا - إنتر19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ميلان - أودينيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 5

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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