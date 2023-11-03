جدول مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجنون في دوري روشن السعودي بجانب مواجهات هامة للغاية في أوروبا.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي هي بمواجهة النصر والخليج، بالإضافة إلى كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

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ولا يجب تجاهل مباريات الدوري الإنجليزي ومواجهات قوية لآرسنال ونيوكاسل.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 حيث نتابع المباريات المثيرة وجنون السبت الكروي.

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جدول مباريات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 "04-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الأخدود 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد النصر - الخليج 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد الاتفاق - الرائد 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD ريال بيتيس - ريال مايوركا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 HD سيلتا فيجو - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 HD ريال سوسييداد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشر

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - مانشستر يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD مانشستر سيتي - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD إيفرتون - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD برينتفورد - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 نيوكاسل - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساليرنيتانا - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 أتالانتا - إنتر 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5

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