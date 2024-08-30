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Hansi Flick Barcelona 2024Getty
مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي والإيطالي والإنجليزي والجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الفرنسي والألماني والإسباني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال "يوتيوب" وذلك على مستوى بطولة دوري يلو السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 "31-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
النجمة - الباطن19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الحزم - الفيصلي19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
جدة - الزلفي20:45 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بريست - سانت إيتيان18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4مضر اليوسف
مونبلييه - نانت20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 9محمد بركات
تولوز - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بولونيا - إمبولي19:30 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
ليتشي - كالياري19:30 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
لاتسيو - ميلان21:45 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
نابولي - بارما21:45 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
شتوتجارت - ماينز16:30 مصر والسعوديةTODمحمد المبروكي
أينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5مصطفى العلوان
فيردر بريمن - شتوتجارت16:30 مصر والسعوديةTODعلي محمد علي
بوخوم - بوروسيا مونشنجلادباخ16:30 مصر والسعوديةTODأحمد عبده
هولشتاين كيل - فولفسبورج16:30 مصر والسعوديةTODعادل خلو
باير ليفركوزن - لايبزيج19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5سمير اليعقوبي

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برشلونة - بلد الوليد18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3حفيظ دراجي
أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري
إسبانيول - رايو فاييكانو20:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6محمد السعدي
فالنسيا - فياريال22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3عادل خلو
ليجانيس - ريال مايوركا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2مصطفى العلوان

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - برايتون14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
برينتفورد - ساوثهامتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد عبده
إيفرتون - بورنموث17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2محمد بركات
إبسويتش تاون. -فولهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9نوفل باشي
ليستر سيتي - أستون فيلا17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
نوتنجهام فوريست - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد المبروكي
وست هام - مانشستر سيتي19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

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