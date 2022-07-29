جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
Jordan Henderson Liverpool Manchester City 2021-22Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نقترب في الوقت الحالي من عودة الدوريات في أوروبا وجميع أنحاء العالم، وتزداد المباريات المنتظرة لجمهور كرة القدم.

سنكون اليوم السبت على موعد مع مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام قبل انطلاق الدوري الإنجليزي بحوالي أسبوع.

وتقام عدد من المباريات الودية للأندية، حيث يواجه آرسنال إشبيلية ومانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ليون وروما توتنهام في أبرز اللقاءات.

وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه النادي الأهلي نادي المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع 21، كما يلتقي إنبي مع المصري في الجولة 28.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.



جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 "30-07-2022"

الدرع الخيرية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

ليفربول - مانشستر سيتي

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري الممتاز

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

إنبي - المصري

18:30 مصر، 19:30 السعودية

ON TIME Sport

المقاولون العرب - الأهلي

21:00 مصر، 22:00 السعودية

ON TIME Sport

كأس السوبر الألماني

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

لايبزيج - بايرن ميونخ

20:30 مصر، 21:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

مباريات ودية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

آرسنال - إشبيلية

13:30 مصر، 14:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد

13:45 مصر، 14:45 السعودية

غير مذاعة عربيًا

روما - توتنهام

20:15 مصر، 21:15 السعودية

غير مذاعة عربيًا

إنتر - ليون

20:30 مصر، 21:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا

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