جدول مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 "30-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الرائد - التعاون 16:20 السعودية، 15:20 مصر SSC 1 HD عبد الله الحربي SSC 1 SD عبد العزيز السبر الاتفاق - الاتحاد 17:25 السعودية، 16:25 مصر SSC Extra 1 HD عيسى الحربين SSC Extra 1 SD أحمد النفيسة الشباب - الهلال 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي SSC SPORT 1 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشر عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كريستال بالاس - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي نوتينجهام فورست - إيبسويتش تاون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عبد الله الغامدي برينتفورد - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 منتصر الأزهري وولفرهامبتون - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 نوفل باشي وست هام - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برشلونة - لاس بالماس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي ألافيس - ليجانيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 محمد السعدي إسبانيول - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 باسم الزير بلد الوليد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كومو - مونزا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبدالسلام ميلان - إمبولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض بولونيا - فينيسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أونيون برلين - باير ليفركوزن 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports 5 أحمد فؤاد فيردر بريمن - شتوتجارت 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports 6 محمد فوزي لايبزيج - فولفسبورج 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD أحمد البلوشي أوجسبورج - بوخوم 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD نوفل باشي فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD منتصر الأزهري بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ 19:30 مصر ، 20:30 السعودية beIN Sports 5 علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رين - سانت إيتيان 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات بريست - ستراسبورج 20:00 مصر ، 21:00 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي باريس سان جيرمان - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعوية beIN Sports 1 جواد بدة

الدوري المصري - الجولة الرابعة