جدول مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وأهم البطولات والقنوات الناقلة لهذه المباريات..

أسبوع جديد ممتع لعشاق كرة القدم ينطلق اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 في معظم الدوريات الأوروبية الكبرى.

بداية مباريات اليوم ستكون بافتتاحية الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز القوية جدًا، والتي ستجمع بين ليستر سيتي وآرسنال.

لن يكون ختام مباريات اليوم الأول من جولة الدوري الإنجليزي أقل إثارة، حيث ستجمع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، وبين البداية والنهاية سنشهد مجموعة من المباريات، أبرزها ليفربول ضد برايتون ومانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ونيوكاسل ضد تشيلسي.

سيحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي في الجولة 12 من الدوري الإسباني، فيما سيلاقي إشبيلية أوساسونا وفالنسيا فياريال، وسيكون الختام بمواجهة برشلونة الأولى بمدربه الجديد سيرجي بارخوان ضد ألافيس.

الدوري الإيطالي حاضر بدوره بقمة بين أتالانتا ولاتسيو في الجولة 11، وفي أعقابها يحل يوفنتوس ضيفًا على العنيد هيلاس فيرونا، كما يستضيف تورينو سامبدوريا.

وفي الدوري الألماني، سيواجه بايرن ميونخ الجريح من خسارته بالخمسة في مباراته الأخيرة نادي أونيون برلين، كما يلتقي بوروسيا درتموند كولن.

وعربيًا، يستضيف الاتفاق ضمك والتعاون أبها والفيحاء النصر، وذلك في ختام الأسبوع العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.

وفي الجولة الثانية من الدوري المصري، يواجه الاتحاد السكندري فيوتشر وإنبي المقاولون العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر "30-10-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - آرسنال 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل - تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - واتفورد - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports XTRA 2 بيرنلي - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports XTRA 1 توتنهام - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - ريال مدريد 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - أوساسونا 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - فياريال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - ألافيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - لاتسيو 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube هيلاس فيرونا - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube تورينو - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية -

الدوري السعودي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - ضمك 17:40 السعودية، 16:40 مصر SSC 6 التعاون - أبها 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC 5 الفيحاء - النصر 19:50 السعودية، 18:50 مصر SSC 1

الدوري الفرنسي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - سانت إيتيان 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليون - لانس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا بيليفيلد - ماينز 15:30 مصر، 16:30 السعودية - فرايبورج - فورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية - أونيون برلين - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية - باير ليفركوزن - فولفسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية - بوروسيا دورتموند - كولن 15:30 مصر، 16:30 السعودية - آينتراخت فرانكفورت - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية -

الدوري المصري - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - فيوتشر 17:30 مصر، 18:30 السعودية ONTIME SPORT إنبي - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 السعودية ONTIME SPORT

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