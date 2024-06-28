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Toni Kroos Germany Christian Eriksen Denmark(C)Getty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1القنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 حيث تنطلق مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة سويسرا مع إيطاليا، وألمانيا مع الدنمارك.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء كولومبيا أمام كوستاريكا والبرازيل مع باراجواي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 29 يونيو 2024 "29-06-2024"

يورو 2024 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سويسرا - إيطاليا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحفيظ دراجي
ألمانيا - الدنمارك22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولومبيا - كوستاريكا01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
البرازيل - باراجواي04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بلدية المحلة - إنبي16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
الزمالك - سيراميكا كيلوباترا19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
الاتحاد السكندري - الداخلية19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

طالع الجدول بالكامل من هنا

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