جدول مباريات اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي سيواجه آرسنال نيوكاسل وليفربول ساوثامبتون، كما يستضيف كريستال بالاس أستون فيلا وبرايتون ليدز يونايتد.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا بكل قوة، ففي المساء سيواجه برشلونة فياريال، وقبل هذه المباراة ييواجه ريال مايوركا خيتافي وفالنسيا رايو فاييكانو وألافيس سيلتا فيجو.

قمة قوية ستجمع بين يوفنتوس وأتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي، سيواجه إنتر فينيسيا وسامبوريا هيلاس فيرونا وإمبولي فيورنتينا.

وعربيًا، يستضيف الباطن الحزم والاتفاق الفيصلي والاتحاد الطائي، ذلك في الجوة 13 من الدوري السعودي 2021-22، كما يواجه إيسترن كومباني الجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 27 نوفمبر "27-11-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة آرسنال - نيوكاسل 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ليفربول - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 كريستال بالاس - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 نوريتش سيتي - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 برايتون - ليدز يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوي الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة ألافيس - سيلتا فيجو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 فالنسيا - رايو فاييكانو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 مايوركا - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 فياريال - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة إمبولي - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - سامبدوريا - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - يوفنتوس - أتالانتا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube فينيسيا - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراة الموعد جرويتر فورت - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوخوم - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية كولن - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية هيرتا برلين - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية بايرن ميونخ - أرمينيا بيليفيلد 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليل - نانت 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 نيس - ميتز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة الباطن - الحزم 15:00 السعودية، 14:00 مصر SSC الاتفاق - الفيصلي 17:25 السعودية، 16:25 مصر SSC الاتحاد - الطائي 19:40 مصر، 18:40 السعودية SSC1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 6