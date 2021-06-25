جدول مباريات اليوم السبت 26 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات يوم السبت 26 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 ودوري أبطال إفريقيا وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟

بعد استراحة لمدة يومين، تعود منافسات يورو 2020 باستئناف دور الـ16 يوم السبت 26 يونيو 2021، مع إثارة لعشاق كرة القدم في بطولات أخرى أيضًا.

على صعيد اليورو يلتقي منتخب إيطاليا المثالي حتى الآن مع النمسا، فيما تلعب ويلز بقيادة جاريث بيل أمام الدنمارك.

وفي دوري أبطال إفريقيا، تُلعب مباريات إياب نصف نهائي البطولة، والبداية عندما يرتحل الوداد المغربي إلى جنوب إفريقيا لتعويض هزيمته من كايزر تشيفز ذهابًا بهدف نظيف.

ويستضيف الأهلي على ملعب وي السلام نظيره الترجي، وقد وضع قدمًا في النهائي بالفوز على الأراضي التونسية بهدف نظيف.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 26 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 يونيو"26-6-2021":

يورو 2020 - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة ويلز - الدنمارك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 إيطاليا - النمسا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

دوري أبطال إفريقيا - إياب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة كايزر تشيفز - الوداد البيضاوي 17:00 المغرب، 18:00 مصر beIN Sports Premium HD 1 الأهلي - الترجي 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN Sports Premium HD 1

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