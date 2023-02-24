جدول مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

يتجدد اللقاء يوم السبت 25 فبراير 2023، بمباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا، ودوري روشن السعودي.

سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب ليستر سيتي مع آرسنال، وبورنموث مع مانشستر سيتي، بينما يواجه كريستال بالاس نظيره ليفربول.

وفي الدوري الإسباني تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياجو برنابيو الذي يستضيف ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما يلعب فالنسيا مع ريال سوسييداد.

وتنتهي مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الأهلي مع صن داونز، والترجي أمام الزمالك.

وفي دوري روشن السعودي، يلعب ضمك أمام النصر.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 25 فبراير 2023 "25-02-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - آرسنال 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 1 Premium إيفرتون - أستون فيلا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 2 Premium ليدز يونايتد - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 3 Premium وست هام - نوتينجهام فورست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بورنموث - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beiN Sports HD 2 Premium كريستال بالاس - ليفربول 21:45 مصر، 22:45 السعودية beiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - ريال مايوركا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD1 قادش - رايو فاييكانو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1 فالنسيا - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - ساسوولو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports1

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة فيتا كلوب - شبيبة القبائل 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 4 HD الترجي - الزمالك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 HD الأهلي - صن داونز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4 HD

دوري روشن السعودي - الجولة 18