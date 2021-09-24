جدول مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي الإنجليزي والإسباني والإيطالي وكأس مصر، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمم؟

إثارة السبت الكروي تعود من جديد، 25 سبتمبر 2021 ممتلئ بالمباريات الممتعة على كلا الصعيدين العربي والأوروبي، والمتعة مضمونة للمتابع بكل التأكيد.

على الصعيد العربي، تختتم الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفيصلي مع الرائد، كما يلعب الفتح مع الحزم.

في بطولة كأس مصر هناك مباراة هامة للغاية بدور الـ16، عندما يلتقي الأهلي بعد خسارة السوبر والدوري مع إنبي.

أوروبيًا، العديد من المباريات في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بدايتها بالقمة المرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي، مرورًا بمانشستر يونايتد وأستون فيلا ووصولًا لليفربول أمام برينتفورد.

وفي الدوري الإسباني يلتقي ريال مدريد وهو في أفضل أحواله مع فياريال بقيادة أوناي إيمري، أما حامل اللقب أتلتيكو مدريد فيحل ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس.

بغياب ليونيل ميسي، سوف يلعب باريس سان جيرمان مع مونبلييه بالدوري الفرنسي، في حين هناك قمة منتظرة في الدوري الإيطالي بين إنتر وأتالانتا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر "25-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الحزم 18:15 السعودية، 17:15 مصر شاهد VIP الرائد - الفيصلي 20:25 السعودية، 19:25 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - مانشستر سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium مانشستر يونايتد - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium برينتفورد - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - أتلتيكو مدريد 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - أتلتيك بيلباو 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - إسبانيول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

كأس مصر - دور الـ16 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة سبيتسيا - ميلان 15:00 مصر، 16:00 السعودية يوتيوب إنتر - أتالانتا 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - مونبلييه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

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