جدول مباريات اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش في الأيام الحالية فترة التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، وتنتظرنا عادةً في كل يوم مجموعة من المباريات المثيرة للمنتخبات.

تتواصل اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2022-23، وسنكون على موعد مع عدد من المباريات الحاسمة، أبرزها البرتغال ضد التشيك وإسبانيا ضد سويسرا.

كما تواجه أرمينيا أوكرانيا وآيرلندا الشمالية كوسوفو، وتستضيف سلوفينيا النرويج وصربيا السويد وقبرص اليونان واسكتلندا جمهورية آيرلندا.

وفي إطار الاستعداد لكأس العالم 2022، يواجه منتخب الأرجنتين منتخب الهندوراس وديًا.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 "24-09-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا - أوكرانيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Uefa.tv آيرلندا الشمالية - كوسوفو 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv سلوفينيا - النرويج 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv التشيك - البرتغال 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv إسبانيا - سويسرا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv صربيا - السويد 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv قبرص - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv اسكتلندا - جمهورية آيرلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv

مباريات ودية دولية