جدول مباريات اليوم السبت 22 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 22 مايو 2021 في الدوري الإسباني والإيطالي ودوري أبطال إفريقيا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يعود السبت الممتاز لعشاق الساحرة المستديرة من جديد، وسيكون اليوم مليئًا بالمباريات الحاسمة، في بطولات العالم المختلفة.

السبت سيكون يوم الحسم والمرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني، والذي يتنافس عليه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إذ يلعب الميرينجي مع فياريال، ويخوض الروخي بلانكوس مباراة أمام بلد الوليد، بينما سيلعب برشلونة مع إيبار، ويواجه ويسكا نظيره فالنسيا.

وفي الدوري الإيطالي، يلعب كالياري مع جنوى، وكروتوني مع فيورنتينا، وسامبدوريا مع بارما.

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وفي ألمانيا تكون الجولة الأخيرة من المسابقة، التي يلعب فيها فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وبورسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن، وبايرن ميونخ مع أوجسبورج، ولايبزيج أمام أونيون برلين.

ولن يخلو اليوم من المتعة الإفريقية، إذ تقام إياب مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي يلعب فيها الأهلي أمام صن داونز، وسيمبا مع كايزر شيفس، بينما يستضيف الترجي شباب بلوزداد، والوداد يلاقي مولودية الجزائر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 22 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 مايو"2-5-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة ويسكا - فالنسيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Connect ريال مدريد - فياريال 18:00 مصر، 19:00 السعودية bein sport HD1 بلد الوليد - أتلتيكو مدريد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 إيبار - برشلونة 18:00 مصر، 19:00 السعودية bein sport HD 5 سيلتا فيجو - ريال بيتيس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Connect أوساسونا - ريال سوسييداد 18:00 مصر، 19:00 السعودية bein sport HD 6 إلتشي - أتلتيك بيلباو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Connect

الدوري الإيطالي - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - جنوى 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 كروتوني - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 سامبدوريا - بارما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 38 المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد آينتراخت فرانكفورت - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد كولن - شالكة 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - أرمينيا بيليفيلد 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد أونيون برلين - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد هوفنهايم - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - ماينتس 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد

دوري أبطال إفريقيا - إياب ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة صن داونز - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 سيمبا - كايرز شيفس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 الوداد - مولودية الجزائر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الترجي - شباب بلوزداد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3

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