تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يستمر الأسبوع الثامن عشر عشر من الدوري الإسباني، وكذلك جولة جديدة في الدوري الألماني والإيطالي وتبدأ جولة جديدة من الدوري الإنجليزي وينطلق كأس الخليج العربي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني والإنجليزي.

وعلى مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 "21-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستون فيلا - مانشستر سيتي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي برينتفورد - نوتنجهام فورست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد عبده إبسويتش تاون - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 محمد بركات وست هام. -برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي كريستال بالاس - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني- الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - ريال مايوركا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 باسم الزير سيلتا فيجو - ريال سوسييداد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 عبد الله الغامدي أوساسونا - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد برشلونة - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC جنوة - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية STC ليتشي - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية STC

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق شتوتجارت - سانت باولي 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 6 مصطفى العلوان أينتراخت فرانكفورت - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 سمير اليعقوبي هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD جواد بدة فيردر بريمن - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD باسم الزير هولشتاين كيل - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD أحمد عبده باير ليفركوزن - فرايبورج 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 عامر الخوذيري

كأس الخليج العربي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الكويت - عمان 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الكويت الرياضية أحمد المعمري SSC News HD فارس عوض أبو ظبي الرياضية 1 محمد الشامسي الكأس 1 خالد الحدي قطر - الإمارات 22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإمارات الكويت الرياضية علي سعيد SSC 4 HD فهد العتيبي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله الكأس 1 خليل البلوشي

الدوري المصري - الجولة 5