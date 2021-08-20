جدول مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021 في الدوري السعودي والمصري، والدوري الإسباني والإنجليزي وكأس العرب والقنوات الناقلة..

أخيرًا عادت الحياة إلى كرة القدم الأوروبية للأندية، وكذلك تشهد البطولات العربية مواجهات على صفيح ساخن في يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب ليفربول مع بيرنلي، وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، بينما يلعب مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي وليدز يونايتد أمام إيفرتون.

أما في إسبانيا، يلتقي ألافيس مع مايوركا، وغرناطة مع فالنسيا وإسبانيول مع فياريال وبرشلونة يحل ضيفًا على أتلتيك بيلباو.

وينطلق الدوري الإيطالي، ويلعب فيه إنتر مع جنوى، وهيلاس فيرونا أمام ساسوولو، وأتالانتا أمام تورينو، وإمبولي مع لاتسيو.

وفي ألمانيا يلتقي بوروسيا دورتموند مع فرايبورج، ويلعب باير ليفركوزن أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

أما على الصعيد العربي، يقام نهائي البطولة العربية في بين الاتحاد السعودي والرجاء البيضاوي.

وفي الدوري السعودي تنتهي مباريات الجولة الثانية من البطولة، يلعب الفتح مع الفيحاء، ويواجه الشباب نظيره الاتفاق.

وفي مصر يتجدد الموعد مع الأمتار الأخيرة من الموسم، ويلعب الانتاج الحربي مع الاتحاد السكندري، ويلعب سموحة مع الجونة، والبنك الأهلي يستضيف غزل المحلة.

من مهاجمة صرف الأموال إلى التباهي بالإنفاق .. هل أصبح جوارديولا منافقًا؟

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 أغسطس "21-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - بيرنلي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports Premium 1 مانشستر سيتي - نوريتش سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Premium 1 برايتون - واتفورد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - فالنسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الرجاء البيضاوي 22:00 مصر، 23:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1

الدوري السعودي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الفيحاء 18:50 السعودية، 17:50 مصر SSC الشباب - الاتفاق 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الانتاج الحربي - الاتحاد السكندري 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD البنك الأهلي - غزل المحلة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD سموحة - الجونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الألماني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد

الدوري الإيطالي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - جنوى 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد هيلاس فيرونا - ساسوولو 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد تورينو - أتالانتا 20:45 مصر، 21:45 السعودية لا يوجد

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم