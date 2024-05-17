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مباريات اليوم 7 مارس 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإيطالي الدرجة الأولىدوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىدوري أبطال إفريقياالدوري الألماني الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 32 في الدوري السعودي، وكذلك تنطلق مباريات جديدة في الدوريات الأوروبية، لكن ربما أهم المباريات ستكون ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 18 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، يمكنك متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD.

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 18 مايو "18-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الحزم - الرياض19:20 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDمحمد الخامسي
التعاون - الشباب19:20 السعودية ومصر
SSC SPORT 1 HD		عبدالله الغامدي
الأهلي - أبها21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDفارس عوض

الدوري الإيطالي -الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ليتشي - أتالانتا19:00 السعودية ومصرAD Sports Premium 1غازي العمري
تورينو - ميلان21:45 السعودية ومصرAD Sports Premium 1ميشيل سعد

الدوري الألماني -الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
بوروسيا دورتموند - دارمشتات16:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3عادل خلو
أونيون برلين - فرايبورج16:30 السعودية ومصرbeIN Sports XTRA 2جواد بدة
باير ليفركوزن - أوجسبورج16:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي
أينتراخت فرانكفورت - لايبزيج16:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 6أحمد عبده
فولفسبورج - ماينز16:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 9محمد المبروكي
هوفنهايم - بايرن ميونخ16:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 5محمد بركات
فيردر بريمن - بوخوم16:30 السعودية ومصرbeIN Sports XTRA 3نوفل باشي
شتوتجارت. -بوروسيا مونشنجلادباخ16:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 4مضر اليوسف
هايدنهايم - كولن16:30 السعودية ومصرbeIN Sports XTRA 1احمد فؤاد

الدوري الإسباني -الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ديبورتيفو ألافيس - خيتافي22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3باسم الزير

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الترجي - الأهلي22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 6علي محمد علي - عصام الشوالي

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