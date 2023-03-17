جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

يتجدد اللقاء يوم السبت 18 مارس 2023، بمباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا، ودوري روشن السعودي.

سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب ساوثامبتون مع توتنهام، ويلعب تشيلسي مع إيفرتون، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يواجه مانشستر سيتي نظيره بيرنلي.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، بينما يواجه أودينيزي نظيره ميلان في الدوري الإيطالي.

ويكون اليوم مزدحمًا بالمباريات القوية في دوري روشن السعودي، إذ يلعب الفتح مع الاتحاد، والهلال أمام الاتفاق، والنصر مع أبها، والرائد أمام الشباب

ونشهد خمس مباريات في ختام الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، إذ يلعب فيتا كلوب مع الوداد، والهلال أمام صن داونز.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 18 مارس 2023 "18-03-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - توتنهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 1 Premium أستون فيلا - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 2 Premium برينتفورد - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 3 Premium برينتفورد - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 تشيلسي - إيفرتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beiN Sports HD 2 Premium

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - بيرنلي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - قادش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD1 رايو فايكانو - جيرونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1 إسبانيول - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1 أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - كريمونيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ساليرنيتانا - بولونيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 أودينيزي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - كولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports1

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة فيتا كلوب - الوداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 5 HD الهلال - صن داونز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 4 HD فيبرس - الرجاء 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 HD سيمبا - حوريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 7 HD شبيبة القبائل - بترو أتلتيكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 4 HD

دوري روشن السعودي - الجولة 20