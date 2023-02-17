جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا، ودوري روشن السعودي.

سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب أستون فيلا مع آرسنال، وتشيلسي أمام ساوثامبتون، ونوتنجهام أمام مانشستر سيتي، بينما يلعب ليفربول مع نيوكاسل.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد مع أوساسونا، بينما يستضيف إنتر نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي، ويلعب ميلان مع مونزا.

وتنتهي مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الهلال مع الأهلي، ويواجه الترجي نظيره شباب بلوزداد.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 "18-02-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - آرسنال 14:30 مصر، 15:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium نوتنجهام - مانشستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 1 Premium تشيلسي - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 2 Premium إيفرتون - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 3 Premium برينتفورد - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 برايتون - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 نيوكاسل - ليفربول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - سيلتا فيجو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD1 ريال بيتيس - بلد الوليد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1 ريال مايوركا - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1 أوساسونا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 إنتر - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports1 فولفسبورج - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports7

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات