جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا، ودوري روشن السعودي.
سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب أستون فيلا مع آرسنال، وتشيلسي أمام ساوثامبتون، ونوتنجهام أمام مانشستر سيتي، بينما يلعب ليفربول مع نيوكاسل.
وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد مع أوساسونا، بينما يستضيف إنتر نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي، ويلعب ميلان مع مونزا.
وتنتهي مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الهلال مع الأهلي، ويواجه الترجي نظيره شباب بلوزداد.
في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.
جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 "18-02-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 24
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أستون فيلا - آرسنال
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
|نوتنجهام - مانشستر سيتي
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
|تشيلسي - ساوثامبتون
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beiN Sports HD 2 Premium
|إيفرتون - ليدز يونايتد
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beiN Sports HD 3 Premium
|برينتفورد - كريستال بالاس
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|برايتون - فولهام
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|نيوكاسل - ليفربول
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
الدوري الإسباني - الجولة 21
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ريال سوسييداد - سيلتا فيجو
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD1
|ريال بيتيس - بلد الوليد
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports HD1
|ريال مايوركا - فياريال
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD1
|أوساسونا - ريال مدريد
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD1
الدوري الإيطالي - الجولة 22
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مونزا - ميلان
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|إنتر - أودينيزي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports1
|فولفسبورج - لايبزيج
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|beIN Sports7
دوري أبطال إفريقيا - المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الهلال - الأهلي
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports 4 HD
|سيمبا - الرجاء
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports 4 HD
|شباب بلوزداد - الترجي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 4 HD
اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..
هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟
شكرًا للتصويت.
هل سيفوز مانشستر يونايتد بأي لقب خلال 2023؟
اختيارات المحررين
- برشلونة.. أسد في الليجا وفي أوروبا نعامة!
- من أضحك سالم الدوسري وروّع سلمان الفرج .. الوجه الآخر لمحمد كنو!
- "هدف للذكرى" .. الأسد إمام عاشور وبداية صاروخية مع الذئاب الدنماركية!
- قمة مدريد وليفربول أم باريس وبايرن؟ القيمة السوقية لأندية دوري أبطال أوروبا
- إنصاف مورينيو و"زحلقة" بلا قيمة .. أين تذهب ألقاب سيتي لو ثبتت تهمة التلاعب؟