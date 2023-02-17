جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Karim Benzema Real Madrid Elche 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آدوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا، ودوري روشن السعودي.

سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب أستون فيلا مع آرسنال، وتشيلسي أمام ساوثامبتون، ونوتنجهام أمام مانشستر سيتي، بينما يلعب ليفربول مع نيوكاسل.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد مع أوساسونا، بينما يستضيف إنتر نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي، ويلعب ميلان مع مونزا.

وتنتهي مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب الهلال مع الأهلي، ويواجه الترجي نظيره شباب بلوزداد.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 18 فبراير 2023 "18-02-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
أستون فيلا - آرسنال14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
نوتنجهام - مانشستر سيتي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
تشيلسي - ساوثامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium
إيفرتون - ليدز يونايتد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 3 Premium
برينتفورد - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
برايتون - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
نيوكاسل - ليفربول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 21

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - سيلتا فيجو15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD1
ريال بيتيس - بلد الوليد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD1
ريال مايوركا - فياريال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD1
أوساسونا - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 22

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونزا - ميلان19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
إنتر - أودينيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 20

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports1
فولفسبورج - لايبزيج16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports7

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الأهلي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
سيمبا - الرجاء18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
شباب بلوزداد - الترجي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD

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