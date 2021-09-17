جدول مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي وغيرهم، والقنوات الناقلة..

إثارة كبيرة منتظرة من سبت ممتاز على كافة الأصعدة، إذ يمتلئ يوم 18 سبتمبر 2021 بالمباريات الممتعة والمنتظرة من عشاق كرة القدم حول العالم.

على الصعيد العربي، يلتقي الهلال مع الاتفاق بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم تأتي قمة كلاسيكية بين النصر والاتحاد.

أوروبيًا، يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس، بينما يلعب حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مع ساوثامبتون، كما يتلقي آرسنال مع بيرنلي.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بيلباو، كما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع أوساسونا وإلتشي مع ليفانتي.

أما بالدوري الإيطالي، يضرب إنتر حامل اللقب موعدًا قويًا مع بولونيا، ويلعب أتالانتا أمام الصاعد حديثًا ساليرنيتانا.

كلوب يكشف عن موقفه من مفاوضات التجديد لصلاح

أخيرًا، بايرن ميونخ مع بوخوم في الدوري الألماني ويلتقي ليل مع لانس في الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 18 سبتمبر "18-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الاتفاق 18:30 السعودية، 17:30 مصر شاهد VIP الحزم - أبها 18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP النصر - الاتحاد 20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - برينتفورد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium ليفربول - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium مانشستر سيتي - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium بيرنلي - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium أستون فيلا - إيفرتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 Premium

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - خيتافي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - فيورنتينا 15:00 مصر، 16:00 السعودية يوتيوب إنتر - بولونيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب ساليرنيتانا - أتالانتا 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد كولن - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم