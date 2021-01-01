جدول مباريات اليوم السبت 17 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 17 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد اللقاء لعشاق الساحرة المستديرة، مع السبت الممتاز الملئ بالمباريات الهامة والقوية، في البطولات المختلفة في شتى أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه نيوكاسل نظيره وست هام، بينما يلعب ولفرهامبتون مع شيفيلد يونايتد.

ويستضيف ملعب ويمبلي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وفي إسبانيا ستتجه الأنظار إلى ملعب لا كارتوخا عندما يلعب برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس الملك.

أما في الدوري الإيطالي، يلعب كروتوني مع أودينيزي، وسامبدوريا أمام هيلا فيرونا، ساسوولو مع فيورنتينا، وكالياري أمام بارما.

وفي الدوري الألماني، سيلعب بوروسيا مونشنجلادباخ أمام آينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورج مع بايرن ميونخ، وأونيون برلين مع شتوتجارت وباير ليفركوزن مع كولن.

ولن يخلو اليوم من المباريات العربية والآسيوية، إذ تستكمل باقي مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي والتي الفتح مع ضمك والوحدة أمام الاتفاق.

وفي الدوري المصري يلعب غزل المحلة أمام بيراميدز

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كما تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وفيها يلعب الوحدة مع جوا، والقوة الجوية أمام باختاكور ويواجه الوحدات نظيره فولاذ، والقمة العربية بين النصر والسد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 17 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 أبريل"17-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - وست هام 13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1 ولفرهامبتون - شيفيلد 21:15 مصر، 22:15 السعودية bein sport premium 1

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية bein sport premium 1

كأس ملك إسبانيا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - برشلونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية لا يوجد

الدوري الإيطالي - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة كروتوني - أودينيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 سامبدوريا - هيلاس فيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Connect ساسوولو - فيورنتينا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 كالياري - بارما 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فرايبورج - شالكة 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد أونيون برلين - شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد باير ليفركوزن - كولن 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - ضمك 20:35 مصر، 21:35 السعودية السعودية الرياضية 1 الوحدة - الاتفاق 21:10 مصر، 22:10 السعودية السعودية الرياضية 2

الدوري المصري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - بيراميدز 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1

دوري أبطال آسيا - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - جوا 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات لا يوجد القوة الجوية - باختاكور 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات لا يوجد الريان - بيرسبوليس 20:00 قطر، 21:00 الإمارات لا يوجد النصر - السد 21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات لا يوجد فولاذ - الوحدات 21:00 السعودية، 20:00 الأردن لا يوجد تراكتور - الشارقة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات لا يوجد

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