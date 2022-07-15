جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم السبت 16 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات.

تنطلق اليوم الجولة 25 من الدوري المصري، ويواجه نادي الزمالك نادي غزل المحلة وفيوتشر الإسماعيلي، كما يلتقي نادي بيراميدز مع النادي الأهلي.

وفي إطار استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الجديد، يواجه إشبيلية توتنهام وميلان كولن وروما بورتيمونينسي وإنتر موناكو.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 "16-07-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - الزمالك 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports فيوتشر - الإسماعيلي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports بيراميدز - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

مباريات ودية