جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
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تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم السبت 16 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات.

تنطلق اليوم الجولة 25 من الدوري المصري، ويواجه نادي الزمالك نادي غزل المحلة وفيوتشر الإسماعيلي، كما يلتقي نادي بيراميدز مع النادي الأهلي.

اختيارات المحررين

وفي إطار استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الجديد، يواجه إشبيلية توتنهام وميلان كولن وروما بورتيمونينسي وإنتر موناكو.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 16 يوليو 2022 "16-07-2022"

الدوري المصري

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

غزل المحلة - الزمالك

18:30 مصر، 19:30 السعودية

OnTime Sports

فيوتشر - الإسماعيلي

18:30 مصر، 19:30 السعودية

OnTime Sports

بيراميدز - الأهلي

21:00 مصر، 22:00 السعودية

OnTime Sports

مباريات ودية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

إشبيلية - توتنهام

13:00 مصر، 14:00 السعودية

Sharjah Sport HD

كولن - ميلان

19:00 مصر، 20:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

روما - بورتيمونينسي

20:00 مصر، 21:00 السعودية

غير مذاعة عربيًا

إنتر - موناكو

20:30 مصر، 21:30 السعودية

غير مذاعة عربيًا