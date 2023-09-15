جدول مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات والمعلقين؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات السعودية وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف دام قرابة العشرة أيام.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي نشاهد فيها مباريات الرائد والنصر والأهلي والتعاون.

وتعود المتعة من جديد في الملاعب الإنجليزية، إذ تنطلق مباريات الجولة الخامسة من البطولة، وفيها يلعب وولفرهامبتون أمام ليفربول، ومانشستر يونايتد أمام برايتون ووست هام يستضيف مانشستر سيتي بينما يلعب توتنهام أمام شيفيلد يونايتد.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، ويواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس.

وستتجه الأنظار إلى إيطاليا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، عندما يلعب إنتر أمام ميلان في ديربي الغضب، ويوفنتوس امام لاتسيو، ونابولي يحل ضيفًا على جنوى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 16 سبتمبر 2023 "16-09-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 6

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أبها - الاتفاق 15:00 مصر والسعودية - شاهد الحزم - الطائي 18:00 مصر والسعودية - شاهد الرائد - النصر 18:00 مصر والسعودية - شاهد الأهلي - التعاون 21:00 مصر والسعودية فهد العتيبي شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - ليفربول 14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 وست هام - مانشستر سيتي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 مانشستر يونايتد - برايتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 توتنهام - شيفيلد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 نيوكاسل - برينتفورد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

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الدوري الإسباني - الجولة 5

المباراة الموعد المعلق القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - قادش 15:00 مصر والسعودية - beIN Sports HD 3 فالنسيا - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - ريال مايوركا 19:30 مصر والسعودية - beIN Sports HD 3 برشلونة - ريال بيتيس 22:00 مصر والسعودية حسن العيدروس beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 4

المباراة الموعد المعلق القناة الناقلة يوفنتوس - لاتسيو 16:00 مصر والسعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1 إنتر - ميلان 19:00 مصر والسعودية محمد الشامسي AD SPORTS Premium 1 جنوى - نابولي 21:45 مصر والسعودية حازم عبد السلام AD SPORTS Premium 1

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