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بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 13 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالبنك الأهلي v سموحةالبنك الأهليسموحة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 13 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 يوليو 2024 حيث نتابع فيه مباراة وحيدة من الدوري المصري هذا الموسم، والتي ستجمع بين البنك الأهلي وسموحة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 29 من المسابقة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 13 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لكوبا أمريكا، فهي غير منقولة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك إن كانت ترغب في الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة التالية

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جدول مباريات اليوم السبت 13 يوليو 2024 "13-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
البنك الأهلي - سموحة21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

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