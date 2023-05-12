جدول مباريات اليوم السبت 13 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
Real Madrid Getafe LaLiga 2023@realmadrid/@GetafeCF
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري المصري الممتازدوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 13 مايو 2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

يوم كروي جديد مليء بالأحداث المشتعلة، سيشهد العديد من المباريات التي تحسم مصير الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها من البطولات، الكل يترقب أعلى مستويات الإثارة في عالم كرة القدم.

كما ستكون الإثارة حاضرة أيضًا في المسابقات الإفريقية، مع اقتراب ثلاثي عربي من النهائي ولكن هناك بطاقة بين طرفين منهما.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 13 مايو 2023 في المسابقات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 13 مايو 2023 "13-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليدز يونايتد - نيوكاسل14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا - توتنهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
تشيلسي - نوتنجهام فوريست17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - جيرونا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أوساسونا - ألميريا17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - أتلتيك بيلباو19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ريال مدريد - خيتافي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - أتالانتا16:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
سبيزيا - ميلان19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
إنتر ميلانو - ساسوولو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ستراسبورج - نيس18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
باريس سان جيرمان - أجاكسيو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - شالكه16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
بوروسيا دورتموند - بوروسيا مونشنجلادباخ19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوداد - صن داونز22:00 مصر والسعودية، 20:00 المغربbeIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإسماعيلي - الزمالك19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 26

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شباب الأهلي دبي - عجمان18:35 مصر والسعودية، 19:35 الإماراتأبو ظبي الرياضية