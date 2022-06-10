جدول مباريات اليوم السبت 11 يونيو 2022 والقنوات الناقلة
مع نهاية موسم 2021-2022، انطلق التوقف الدولي في يونيو 2022 الذي يشهد عددًا من المباريات الدولية المثيرة، والتي لا تقل كثيرًا عن مباريات الأندية خلال الموسم.
سنكون اليوم السبت 11 يونيو 2022 على موعد مع مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، والبداية بلقاء أوكرانيا وأرمينيا، ويعقبه مباراتي آيرلندا ضد اسكتلندا وليتوانيا ضد جزر فارو.
قمة مباريات اليوم ستجمع بين إنجلترا وإيطاليا، كما سيواجه منتخب ألمانيا المجر، وستجمع مباراة قوية بين هولندا وبولندا.
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دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 11 يونيو 2022 "11-06-2022"
دوري الأمم الأوروبية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أوكرانيا - أرمينيا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
آيرلندا - اسكتلندا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
جزر فارو - ليتوانيا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
إنجلترا - إيطاليا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
المجر - ألمانيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
رومانيا - فنلندا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
لوكسمبورج - تركيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
هولندا - بولندا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
ويلز - بلجيكا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
الجبل الأسود - البوسنة والهرسك
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا