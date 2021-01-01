جدول مباريات اليوم السبت 1 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 1 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يعود السبت الممتاز من جديد، كما يحب أن يسميه عشاق الساحرة المستديرة في العالم، وسيشهد اليوم السبت 1 مايو العديد من المباريات القوية والمثيرة في البطولات المختلفة من العالم.

البداية ستكون من الدوري الإنجليزي، مع مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي، ثم يلعب برايتون مع ليدز يونايتد، ويواجه تشيلسي نظيره فولهام، وفي الختام مباراة إيفرتون وأستون فيلا.

وفي الدوري الإسباني، يلعب إيبار مع ألافيس، وإلتشي مع أتلتيكو مدريد، ويستضيف ويسكا نظيره ريال سوسييداد، وفي الختام مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا.

وتنطلق مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي بمباراة هيلاس فيرونا، مع سبيزيا، ثم لقاء كروتوني مع إنتر، وفي النهاية يلعب ميلان أمام بينيفنتو.

ولن يخلو اليوم من المباريات العربية، إذ يشهد اليوم ثلاث مباريات في الدوري المصري، الاولى ديربي الإسكندرية بين الاتحاد السكندري وسموحة، وطلائع الجيش مع أسوان، بينما يواجه الانتاج الحربي نظيره الإسماعيلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 1 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 1 مايو"1-5-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - مانشستر سيتي 13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1 برايتون - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية bein sport premium 1 تشيلسي - فولهام 18:30 مصر، 190:30 السعودية bein sport premium 1 إيفرتون - أستون فيلا 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 2

الدوري الإسباني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - ألافيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - أتلتيكو مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport HD1 ويسكا - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية. bein sport premium 1, bein sport HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 كروتوني - إنتر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 ميلان - بينيفنتو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - سموحة 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 2 الانتاج الحربي - الإسماعيلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1 طلائع الجيش - أسوان 21:300 مصر، 22:30 السعودية on time sports 3

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