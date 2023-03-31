جدول مباريات اليوم السبت 1 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

يتجدد اللقاء يوم السبت 1 أبريل 2023، بمباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا.
سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يستضيف ملعب الاتحاد قمة جديدة تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، بينما يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد، وتشيلسي مع أستون فيلا.
وفي الدوري الإسباني يلعب إلتشي مع برشلونة، بينما يواجه إنتر نظيره فيورنتينا، ويلعب يوفنتوس مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.
وتعود مباريات دوري روشن بمباراة الهلال والخليج.
ونشهد ختام الجولة السادسة والأخيرة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، إذ يلعب الأهلي مع الهلال، والترجي مع شباب بلوزداد، والوداد أمام شبيبة القبائل.
في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.
جدول مباريات اليوم السبت 1 أبريل 2023 "1-04-2023"
الدوري الإنجليزي - الجولة 29
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - ليفربول
|13:30 مصر، 14:30 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
|آرسنال - ليدز يونايتد
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
|كريستال بالاس - ليستر سيتي
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beiN Sports HD 2 Premium
|نوتينجهام - وولفرهامبتون
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beiN Sports HD 3 Premium
|برايتون - برينتفورد
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|بورنموث - فولهام
|16:00 مصر، 17:00 السعودية
|beIN Sports Connect
|تشيلسي - أستون فيلا
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beiN Sports HD 1 Premium
الدوري الإسباني - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|جيرونا - إسبانيول
|14:00 مصر، 15:00 السعودية
|beIN Sports HD1
|أتلتيك بيلباو - خيتافي
|16:15 مصر، 17:15 السعودية
|beIN Sports HD1
|قادش - إشبيلية
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports HD1
|إلتشي - برشلونة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD1
الدوري الإيطالي - الجولة 27
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|كريمونيزي - أتالانتا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|إنتر - فيورنتينا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
|يوفنتوس - هيلاس فيرونا
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني - الجولة 26
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند
|18:30 مصر، 19:30 السعودية
|beIN Sports3
دوري أبطال إفريقيا - المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بترو أتلتيكو - فيتا كلوب
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports 4 HD
|الأهلي - الهلال
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 4 HD
|صن داونز - القطن
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD
|الوداد - شبيبة القبائل
|00:00 مصر، 01:00 السعودية
|beIN Sports 4 HD
|الترجي - شباب بلوزداد
|00:00 مصر، 01:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD
دوري روشن السعودي - الجولة 20
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الهلال - الخليج
|22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
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