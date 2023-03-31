جدول مباريات اليوم السبت 1 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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Erling Haaland Mohamed Salah Mancester City LiverpoolCrédito: Getty
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آدوري أبطال أفريقيادوري روشن السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 1 أبريل 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

يتجدد اللقاء يوم السبت 1 أبريل 2023، بمباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية، إلى جانب مباريات دوري أبطال إفريقيا.

سنكون على موعد مع يوم مزدحم بالمباريات القوية في الدوري الإنجليزي، إذ يستضيف ملعب الاتحاد قمة جديدة تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، بينما يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد، وتشيلسي مع أستون فيلا.

وفي الدوري الإسباني يلعب إلتشي مع برشلونة، بينما يواجه إنتر نظيره فيورنتينا، ويلعب يوفنتوس مع هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

وتعود مباريات دوري روشن بمباراة الهلال والخليج.

ونشهد ختام الجولة السادسة والأخيرة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، إذ يلعب الأهلي مع الهلال، والترجي مع شباب بلوزداد، والوداد أمام شبيبة القبائل.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 1 أبريل 2023 "1-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - ليفربول13:30 مصر، 14:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
آرسنال - ليدز يونايتد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
كريستال بالاس - ليستر سيتي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium
نوتينجهام - وولفرهامبتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeiN Sports HD 3 Premium
برايتون - برينتفورد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Connect
بورنموث - فولهام16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Connect
تشيلسي - أستون فيلا18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة 27

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - إسبانيول14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports HD1
أتلتيك بيلباو - خيتافي16:15 مصر، 17:15 السعوديةbeIN Sports HD1
قادش - إشبيلية18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD1
إلتشي - برشلونة21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
كريمونيزي - أتالانتا15:00 مصر، 16:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
إنتر - فيورنتينا18:00 مصر، 19:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - هيلاس فيرونا20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 26

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports3

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
بترو أتلتيكو - فيتا كلوب18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
الأهلي - الهلال21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
صن داونز - القطن21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD
الوداد - شبيبة القبائل00:00 مصر، 01:00 السعوديةbeIN Sports 4 HD
الترجي - شباب بلوزداد00:00 مصر، 01:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الخليج22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC

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  • 15%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
130377 الأصوات

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