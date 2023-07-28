جدول مباريات اليوم السبت يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم السبت 28 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 29 يوليو 2023 "29-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة السويد - إيطاليا 10:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium فرنسا - البرازيل 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium بنما - جامايكا 15:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية