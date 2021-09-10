جدول مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على شاهد VIP

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي وكيفية مشاهدتها على شاهد VIP..

يعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مرة أخرى وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تنطلق الجولة الرابعة من منافساته يوم السبت 11 سبتمبر 2021.

البداية ستكون بمواجهة ضمك والفيصلي، حيث يسعى الأول لمواصلة النتائج الإيجابية التي بدأها بالتعادل مع الأهلي، بينما يريد الثاني استعادة التوازن بعد الخسارة من الاتحاد قبل التوقف الدولي.

بعد ذلك يستقبل الاتحاد على ملعبه الجوهرة المشعة نظيره أبها، في مباراة يستهدف فيها العميد لتأكيد الاستقرار الفني والانطلاق مبكرًا نحو المنافسة على درع الدوري.

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أبها كانت له بداية جيدة بعض الشيء في الدوري، ففاز على الشباب ثم خسر من الباطن وأخيرًا تعادل مع الاتفاق ولديه أربع نقاط فقط، أما النمور فلديهم 6 نقاط من فوزين وهزيمة.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 11 سبتمبر "11-9-2021":

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الفيصلي 18:50 السعودية، 17:50 مصر شاهد VIP الاتحاد - أبها 20:35 السعودية، 19:35 مصر شاهد VIP

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