الهلال ثالثًا في جائزة "المسؤولية الاجتماعية" والنصر خارج الفائزين

مفاجأة في الفريق الفائز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2020-2021، وقد حل الهلال ثالثًا فيما جاء النصر خارج قائمة الفائزين الخمسة.

وأقام الاتحاد السعودي حفلًا خاصًا مساء اليوم للإعلان عن الفرق الخمسة الأولى الفائزة بالجائزة، وقد حل نادي الفتح في المركز الأول بمبادرته "موهبة اللياقة" لعلاج السمنة عند الأطفال.

وجاء نادي الشباب في المركز الثاني بمبادرة مركز ذوي الإعاقة الصيفي، فيما جاء الهلال ثالثًا بمبادرة زعماء الميدان، وحل العدالة والاتفاق في المركزين الرابع والخامس.

جائزة المسؤولية الاجتماعية لموسم 2020-2021 شارك بها 23 ناديًا أبرزهم بجانب الخمسة الفائزين أندية النصر والاتحاد والأهلي، ولم تنجح الأندية الثلاثة في الفوز بالجائزة.

يُشار إلى أن الهلال كان قد حصل على المركز الأول في جائزة المسؤولية الاجتماعية للنسخة السابقة والتي كانت عن موسم 2019-2020.

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