جدول مباريات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عددًا هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الخميس يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، على المستوى الأوروبي والعالمي.

البداية ستكون من منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تشهد مساء الخميس تسع مباريات.

وتتصدر مباراتان ليلة الخميس من دوري الأمم الأوروبية، الأولى تلك التي ستجمع بين البرتغال والتشيك، والثانية يحل فيها منتخب إسبانيا ضيفًا على سويسرا.

وعلى المستوى الإفريقي، تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث تقام ثماني مباريات مساء الخميس، على رأسها مباراة مصر ضد إثيوبيا، والمغرب ضد جنوب إفريقيا.

وعلى المستوى الودي، يواصل منتخب السعودية تحضيراته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث يخوض معسكرًا في إسبانيا، ويلعب مساء الخميس مباراة ودية أمام منتخب فنزويلا.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 يونيو 2022 "09-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة البرتغال - التشيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا سويسرا - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا كوسوفو - أيرلندا الشمالية 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا جبل طارق - بلغاريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا مقدونيا الشمالية - جورجيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا النرويج - سلوفينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا السويد - صربيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا اليونان - قبرص 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا مالطا - إستونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروندي - الكاميرون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 4 HD جنوب السودان - مالي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD إثيوبيا - مصر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 HD غينيا - مالاوي 18:00 مصر، 19:00 السعودية -- غينيا بيساو - ساوتومي وبرينسيب 18:00 مصر، 19:00 السعودية -- نيجيريا - سيراليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية -- ليسوتو - ساحل العاج 19:00 مصر، 20:00 السعودية -- المغرب - جنوب إفريقيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - فنزويلا 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC الجزائر - جمهورية الكونغو 21:30 مصر، 22:30 السعودية --

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