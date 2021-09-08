جدول مباريات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وبقية المسابقات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل مباريات فترة التوقف الدولي اليوم 9 سبتمبر 2021، لكن قوة المباريات ستبدأ في الانخفاض اليوم مع قرب انتهاء التوقف.

انتهت مباريات سبتمبر في تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتتبقى فقط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

ستقام اليوم مباريات الدور الثالث في تصفيات كأس العالم عن أمريكا الشمالية، وسيستضيف منتخب كندا منتخب السلفادور، وسيواجه منتخب بنما منتخب المكسيك، كما تلتقي الولايات المتحدة مع الهندوراس وكوستاريكا مع جامايكا.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 سبتمبر "9-9-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الشمالية - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة كندا - السلفادور 01:30 مصر، 02:30 السعودية لا يوجد بنما - المكسيك 02:05 مصر، 03:05 السعودية لا يوجد كوستاريكا - جامايكا 03:00 مصر، 04:00 السعودية لا يوجد الهندوراس - الولايات المتحدة 04:05 مصر، 04:05 السعودية لا يوجد

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