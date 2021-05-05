جدول مباريات اليوم الخميس 6 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 6 مايو 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد الموعد مع مبارياتٍ قوية اليوم الخميس 6 مايو 2021، وذلك في أهم البطولات في الوطن العربي وفي أوروبا.

يستضيف نادي آرسنال الإنجليزي نادي فياريال الإسباني في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، كذلك يستضيف نادي روما الإيطالي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في الدوري الألماني يواجه نادي هيرتا برلين نادي فرايبورج، وذلك في الأسبوع 30 من البوندسليجا.

وعربيًا، يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري والزمالك مع سموحة في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، كما يواجه وادي دجلة بيراميدز وغزل المحلة إنبي.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2020-21، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 6 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 مايو"6-5-2021":

الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium روما - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الألماني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - فرايبورج 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports FR HD 1

الدوري المصري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - بيراميدز 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD الاتحاد السكندري - الأهلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD الزمالك - سموحة 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD غزل المحلة - إنبي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

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