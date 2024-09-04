تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبرزها مباراة المنتخب السعودي ضد إندونيسيا، ولقاء القمة العربي بين قطر والإمارات، بالاضافة إلى مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية.

وفي دوري الأمم الأوروبية نتابع إسبانيا في مواجهة صربيا، والبرتغال ضد كرواتيا، كما سنكون على موعد مع مواجهات ساخنة في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقا 2025، أبرزها مباراة تونس ومدغشقر، الجزائر وغينيا الإستوائية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 أغسطس 2024 "05-09-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إستراليا - البحرين 13:10 السعودية، 14:10 الإمارات beIN Sports

الكأس 5 علي محمد علي

سمير اليعقوبي اليابان - الصين 13:35 السعودية، 14:35 الإمارات beIN Sports 5

الكأس 7 مضر اليوسف

مصطفى العلوان كوريا الجنوبية - فلسطين 14:00 السعودية، 15:00 الإمارات beIN Sports 2

الكأس 6 باسم الزير

منتصر الأزهري إيران - قرغيزستان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 5

الكأس 7 مضر اليوسف

هيكل الصغير قطر - الإمارات 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2

الكأس 5 خليل البلوشي

عامر الخوذيري العراق - عمان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1

الكأس 6 حسن العيدروس

خالد الحدي الأردن - الكويت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 4

الكأس 8 أحمد البلوشي

أحمد الطيب السعودية - إندونيسيا 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 3

الكأس 6 علي سعيد الكعبي

سمير المعيرفي

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق البرتغال - كرواتيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 نوفل باشي صربيا - إسبانيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات ايرلندا الشمالية - لوكسمبورج 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 9 مصطفى العلوان

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى