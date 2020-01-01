جدول مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 في الدوري السعودي والدوري الأوروبي والدوري المصري وأهم البطولات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مجموعة جديدة من مباريات ومنافسات كرة القدم يشهدها اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 في البطولات العربية والعالمية المختلفة.

في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي ستلعب العديد من المباريات، لعل أهمها مباراة ميلان ضد سبارتا براج التشيكي، ومباراة نادي ليستر سيتي ضد أيك أثينا اليوناني، وستكون قمة المباريات بين نادي نابولي الإيطالي ونادي ريال سوسييداد الإسباني.

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي ، وسيواجه نادي الباطن نادي الرائد الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيواجه نادي القادسية نادي التعاون الساعة 7:50 بتوقيت مكة المكرمة.

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بداية الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي ستكون اليوم أيضًا، حيث سيلتقي نادي الجزيرة مع نهادي اتحاد كلباء الساعة 6:15 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسيواجه الظفرة الفجيرة في نفس التوقيت، فيما سيواجه الوصل النصر الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تستمر اليوم مباريات الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري ، وسيواجه أسوان الاتحاد السكندري الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستضيف نادي الإنتاج الحربي نادي مصر المقاصة الساعة الثامنة مساءً.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 الجولة الثانية والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر "29-10-2020":

الدوري الأوروبي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة كاراباخ - فياريال 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 3 ميلان - سبارتا براج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 ليل - سيلتك 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 6 أيك أثينا - ليستر سيتي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 4 جينت - هوفنهايم 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 5 النجم الأحمر - سلوفان ليبيرتش 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 8 أنتويرب - توتنهام 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 سسكا موسكو - دينامو زغرب 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 7 فينورد - فولفسبرجر 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 10 روما - سسكا صوفيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 كلوج - يونج بويز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 13 آرسنال - دوندالك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 مولده - رابيد فيينا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 10 سلافيا براج - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 أومونيا - آيندهوفن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 8 غرناطة - باوك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 ريال سوسييداد - نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 بنفيكا - ستاندرد لييج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 رينجرز - ليخ بوزنان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الرائد 17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA Sports 2 HD القادسية - التعاون 19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الإماراتي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الجزيرة - اتحاد كلباء 18:15 الإمارات، 17:15 السعودية Dubai Sports 1 HD الظفرة - الفجيرة 18:15 الإمارات، 17:15 السعودية AD SPORTS 2 HD الوصل - النصر 21:00 الإمارات، 20:00 السعودية Dubai Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - الاتحاد 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 HD الإنتاج الحربي - مصر المقاصة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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